type here...

Sparatoria davanti al consolato israeliano a Istanbul: 3 morti e 2 feriti

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Un tentativo di attacco armato si è verificato nei pressi del Consolato Generale israeliano a Istanbul. Secondo testimoni oculari, un aggressore si è avvicinato al Consolato Generale israeliano nel quartiere di Levent a Istanbul a bordo di un veicolo e ha aperto il fuoco da una distanza di 70 metri. La polizia ha risposto al fuoco, neutralizzando l’aggressore. Numerose unità di polizia sono state inviate sul posto.  

Secondo le informazioni disponibili, tre persone sono morte e due agenti di polizia sono rimasti feriti, mentre la polizia ha bloccato il traffico.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni oculari, l’attacco è stato compiuto da due persone.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits