Sparatoria davanti al consolato israeliano a Istanbul: 3 morti e 2 feriti

AgenPress. Un tentativo di attacco armato si è verificato nei pressi del Consolato Generale israeliano a Istanbul. Secondo testimoni oculari, un aggressore si è avvicinato al Consolato Generale israeliano nel quartiere di Levent a Istanbul a bordo di un veicolo e ha aperto il fuoco da una distanza di 70 metri. La polizia ha risposto al fuoco, neutralizzando l’aggressore. Numerose unità di polizia sono state inviate sul posto.

Secondo le informazioni disponibili, tre persone sono morte e due agenti di polizia sono rimasti feriti, mentre la polizia ha bloccato il traffico.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni oculari, l’attacco è stato compiuto da due persone.