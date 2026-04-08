Araghchi: “Gli Stati Uniti devono scegliere tra il cessate il fuoco o la continuazione della guerra attraverso Israele”

AgenPress. Il ministro degli Esteri iraniano ha esortato gli Stati Uniti a scegliere tra il cessate il fuoco concordato ieri o una “guerra continuata attraverso Israele”.

“I termini del cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti sono chiari ed espliciti: gli Stati Uniti devono scegliere, o il cessate il fuoco o la continuazione della guerra tramite Israele. Non possono avere entrambe le cose”, ha scritto Abbas Araghchi su X dopo i pesanti bombardamenti di oggi a Beirut.

“Il mondo assiste ai massacri in Libano. La palla è nel campo degli Stati Uniti, e il mondo sta osservando se questi agiranno in base ai loro impegni”, ha aggiunto Araghchi.

Il post includeva un’immagine dell’annuncio del cessate il fuoco pubblicato dal primo ministro pakistano, che funge da mediatore, in cui si affermava che gli alleati degli Stati Uniti avevano concordato una tregua che includeva il Libano. Trump e il presidente israeliano Benjamin Netanyahu sostengono che l’attuale cessate il fuoco non riguarda il Libano.