Il leader della minoranza al Senato Schumer definisce Trump “un idiota militare”

AgenPress. Il leader della minoranza al Senato, Chuck Schumer ha attaccato duramente il presidente Donald Trump definendolo “un idiota militare” in un post pubblicato su X, affermando che la nazione è “in una situazione peggiore” ora rispetto a quando il comandante in capo ha lanciato per la prima volta l’intervento militare contro l’Iran.
“Trump è un idiota in materia militare. La sua guerra, con un costo di 44 miliardi di dollari e un prezzo della benzina di oltre 4 dollari al gallone, ha fatto stare peggio di prima”, ha affermato Schumer nel post.
“E se dovesse riprendere questa guerra, ci troveremmo in una situazione ancora peggiore. Dobbiamo approvare la nostra Risoluzione sui poteri di guerra per porre fine a questa guerra una volta per tutte”, ha aggiunto il senatore.