Il leader della minoranza al Senato Schumer definisce Trump “un idiota militare”

AgenPress . Il leader della minoranza al Senato, Chuck Schumer ha attaccato duramente il presidente Donald Trump definendolo “un idiota militare” in un post pubblicato su X, affermando che la nazione è “in una situazione peggiore” ora rispetto a quando il comandante in capo ha lanciato per la prima volta l’intervento militare contro l’Iran.

“Trump è un idiota in materia militare. La sua guerra, con un costo di 44 miliardi di dollari e un prezzo della benzina di oltre 4 dollari al gallone, ha fatto stare peggio di prima”, ha affermato Schumer nel post.