Israele concorda la pausa di due settimane di Trump sugli attacchi contro l’Iran, escludendo il Libano

AgenPress. Israele sostiene la decisione del presidente statunitense Donald Trump di sospendere gli attacchi contro l’Iran per due settimane, ma il cessate il fuoco non include il Libano, ha dichiarato mercoledì l’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu.

L’ufficio del primo ministro ha dichiarato che Israele appoggia la mossa degli Stati Uniti a condizione che Teheran apra immediatamente lo stretto e cessi gli attacchi contro gli Stati Uniti, Israele e i paesi della regione.

La dichiarazione è giunta dopo che Washington ha annunciato una sospensione di due settimane degli attacchi contro l’Iran, nell’ambito degli sforzi per allentare la tensione del conflitto e aprire una finestra di opportunità per i negoziati.

Israele ha affermato di sostenere gli sforzi degli Stati Uniti per garantire che l’Iran non rappresenti più una minaccia nucleare, missilistica o “terroristica” per gli Stati Uniti, Israele e i paesi arabi confinanti con l’Iran, aggiungendo che Washington ha assicurato a Israele il proprio impegno a raggiungere gli obiettivi comuni nei prossimi negoziati. L’Iran ha dichiarato mercoledì che i negoziati con gli Stati Uniti inizieranno venerdì 10 aprile a Islamabad. Due funzionari della Casa Bianca hanno confermato in precedenza che Israele aveva accettato un cessate il fuoco di due settimane e la sospensione della sua campagna di bombardamenti sull’Iran, mentre il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif, che ha contribuito a mediare l’accordo, ha affermato in un post su X che l’accordo includeva la cessazione della campagna israeliana in Libano.