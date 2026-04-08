Vance si recherà in Pakistan questo fine settimana per negoziati sull’Iran

AgenPress . La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato che il vicepresidente JD Vance si recherà in Pakistan questo fine settimana per colloqui e negoziati sul conflitto con l’Iran.

“Posso annunciare che il presidente invierà a Islamabad, per colloqui questo fine settimana, la sua squadra negoziale, guidata dal vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, dall’inviato speciale Witkoff e dal Kushner”, ha dichiarato.

Il presidente Donald Trump aveva annunciato che, sulla base di colloqui con il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif e il maresciallo Asim Munir, avrebbe rinviato di due settimane i bombardamenti e gli attacchi contro l’Iran nell’ambito di un accordo di cessate il fuoco.