type here...

Albanese (Primo ministro australiano): “Il cessate il fuoco con l’Iran deve estendersi al Libano”

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha affermato che il cessate il fuoco con l’Iran deve estendersi anche al Libano, ribadendo al contempo il suo sostegno all’accordo di due settimane.

«Certo, è una pace fragile, ma vogliamo che porti a un accordo», ha detto Albanese ai giornalisti.

Ha aggiunto: “Il governo australiano è fermamente convinto che questo principio debba valere anche per il Libano. Desideriamo vedere la pace in questa regione”.

L’Iran ha sostenuto che il cessate il fuoco si estende anche al Libano, mentre gli Stati Uniti hanno affermato il contrario.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits