Albanese (Primo ministro australiano): “Il cessate il fuoco con l’Iran deve estendersi al Libano”

AgenPress. Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha affermato che il cessate il fuoco con l’Iran deve estendersi anche al Libano, ribadendo al contempo il suo sostegno all’accordo di due settimane.
«Certo, è una pace fragile, ma vogliamo che porti a un accordo», ha detto Albanese ai giornalisti.
Ha aggiunto: “Il governo australiano è fermamente convinto che questo principio debba valere anche per il Libano. Desideriamo vedere la pace in questa regione”.
L’Iran ha sostenuto che il cessate il fuoco si estende anche al Libano, mentre gli Stati Uniti hanno affermato il contrario.