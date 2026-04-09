Gli iraniani commemorano il giorno dalla morte della Guida Suprema Ali Khamenei

AgenPress. In Iran, oggi si commemora il quarantesimo giorno dalla morte della Guida Suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei, in tutto il Paese.

Famiglie con bambini erano in strada sventolando bandiere iraniane e di Hezbollah. La gente si batteva il petto, piangeva e si muoveva. Alcuni scandivano slogan contro la resa e il compromesso.

Khamenei è stato ucciso il primo giorno degli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele. Suo figlio, Mojtaba Khamenei, è stato designato come suo successore, ma non è ancora apparso in pubblico.