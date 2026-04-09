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Gli iraniani commemorano il giorno dalla morte della Guida Suprema Ali Khamenei

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AgenPress. In Iran, oggi si commemora il quarantesimo giorno dalla morte della Guida Suprema, l’Ayatollah Ali Khamenei, in tutto il Paese.

Famiglie con bambini erano in strada sventolando bandiere iraniane e di Hezbollah. La gente si batteva il petto, piangeva e si muoveva. Alcuni scandivano slogan contro la resa e il compromesso. 

Khamenei è stato ucciso il primo giorno degli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele. Suo figlio, Mojtaba Khamenei, è stato designato come suo successore, ma non è ancora apparso in pubblico.

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