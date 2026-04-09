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Israele afferma di aver ucciso il nipote di un leader di Hezbollah in un attacco a Beirut

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AgenPress. Israele ha annunciato di aver ucciso ieri, durante un raid aereo a Beirut, il nipote e segretario personale di Naim Qassem, leader dell’organizzazione sciita Hezbollah, filo-iraniana.

“Ieri, l’esercito israeliano ha condotto un attacco nell’area di Beirut e ha ucciso Ali Youssef Harshi, segretario personale e nipote del leader di Hezbollah”, si legge nel comunicato militare, che specifica come fosse uno “stretto collaboratore e consigliere personale” di Naim Qassem e che “svolgesse un ruolo centrale nella gestione e nella sicurezza del suo ufficio”.

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