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Kallas (portavoce dell’UE) “E’ difficile sostenere che gli attacchi israeliani in Libano siano stati compiuti per autodifesa”

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AgenPress. È “difficile sostenere” che i pesanti attacchi israeliani di ieri a Beirut siano stati condotti per autodifesa, ha affermato Kaja Kallas, vicepresidente della Commissione europea.

“Hezbollah ha trascinato il Libano in guerra, ma il diritto di Israele a difendersi non giustifica una distruzione di tale portata”, ha scritto Kallas in un post su X questa mattina.

Il pesante bombardamento, che ieri ha causato oltre 200 morti secondo il Ministero della Salute libanese, rende “difficile sostenere che azioni così brutali rientrino nella legittima difesa”, ha aggiunto.

Ha avvertito che le azioni di Israele stavano mettendo a dura prova il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, aggiungendo che la tregua dovrebbe “estendersi al Libano”.

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