Negoziati di pace con l’Iran. Trump: “Il fallimentare New York Times e la CNN diffonde notizie false!”

AgenPress . Il presidente Donald Trump ha criticato i media per aver riportato quelle che a suo dire erano informazioni errate sui negoziati di pace con l’Iran.

“Il fallimentare New York Times e la CNN, che diffonde notizie false, hanno entrambi riportato un piano in dieci punti totalmente FALSO sui negoziati con l’Iran, che aveva lo scopo di screditare le persone coinvolte nel processo di pace”, ha scritto Trump in un post su Truth Social.