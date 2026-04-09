Netanyahu ordina l’avvio di “colloqui diretti” con il Libano

AgenPress. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato oggi di aver incaricato il governo di avviare “negoziati diretti” con il Libano “il prima possibile”, con la questione principale rappresentata dal disarmo dell’organizzazione sciita Hezbollah.

“A seguito delle ripetute richieste del Libano di avviare negoziati diretti con Israele, ieri ho dato istruzioni al governo di iniziare al più presto negoziati diretti con il Libano”, ha dichiarato il primo ministro israeliano.

“I negoziati si concentreranno sul disarmo di Hezbollah e sull’instaurazione di relazioni pacifiche tra Israele e Libano”, ha aggiunto.

I colloqui diretti tra Israele e Libano inizieranno la prossima settimana, secondo quanto riportato da un giornalista del sito di notizie Axios in un articolo pubblicato sulla piattaforma X.

Secondo questa fonte, il primo incontro tra israeliani e libanesi si terrà presso il Dipartimento di Stato a Washington.