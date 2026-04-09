Trump: “L’esercito statunitense rimarrà in stato di allerta fino a quando non verrà raggiunto un accordo con l’Iran”

Nel frattempo, il nostro grande esercito si sta preparando e riposando, in realtà già proiettato verso la sua prossima conquista

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che le forze statunitensi rimarranno vicino all’Iran fino alla finalizzazione di un accordo di pace duraturo.

“Tutte le navi, gli aerei e il personale militare statunitensi, con munizioni, armamenti e qualsiasi altra cosa appropriata e necessaria per il perseguimento e la distruzione letale di un nemico già sostanzialmente indebolito, rimarranno in Iran e nelle aree circostanti fino a quando il VERO ACCORDO raggiunto non sarà pienamente rispettato”, ha scritto Trump.

“Se per qualsiasi motivo ciò non dovesse accadere, il che è altamente improbabile, allora le ‘Shootin’ Starts’ avranno inizio, più grandi, migliori e più potenti di quanto chiunque abbia mai visto prima”, ha aggiunto.

Il post arriva dopo che Trump ha annunciato un cessate il fuoco di due settimane con l’Iran.

Trump ha affermato che qualsiasi accordo di pace deve prevedere un Iran privo di armi nucleari e la riapertura dello Stretto di Hormuz.

“È stato concordato molto tempo fa, e nonostante tutta la falsa retorica contraria, NIENTE ARMI NUCLEARI e lo Stretto di Hormuz SARÀ APERTO E SICURO”, ha scritto Trump.