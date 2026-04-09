Una delegazione iraniana si recherà in Pakistan per un potenziale accordo con gli Stati Uniti

AgenPress . L’ambasciatore iraniano in Pakistan ha dichiarato che una delegazione iraniana arriverà a Islamabad per “colloqui seri” su un potenziale accordo di pace con gli Stati Uniti.

L’ambasciatore, Reza Amiri Moghadam, ha dichiarato che i colloqui si concentreranno sulla proposta in 10 punti dell’Iran.

“Nonostante lo scetticismo dell’opinione pubblica iraniana dovuto alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del regime israeliano per sabotare l’iniziativa diplomatica, su invito del Primo Ministro Shehbaz Sharif, la delegazione iraniana arriverà stasera a Islamabad per colloqui seri basati sui 10 punti proposti dall’Iran”, ha dichiarato Moghadam in un post su X.

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha annunciato che il vicepresidente Vance e gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner si recheranno in Pakistan sabato per colloqui di pace con l’Iran.