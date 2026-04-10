Khawaja Asif (ministro difesa Pakistan): “Israele una maledizione per l’umanità”

AgenPress. Il post del ministro della Difesa pakistano Khawaja Asif su X, in cui definiva Israele “malvagio” e una “maledizione per l’umanità”, sembra essere stato cancellato proprio mentre il Pakistan dovrebbe ospitare i colloqui tra Stati Uniti e Iran questo fine settimana.
Il post, ora scomparso dall’account di Asif su X, accusava Israele di perpetrare un “genocidio” in Libano mentre a Islamabad sono in corso colloqui di pace. “Lo spargimento di sangue continua senza sosta” a Gaza, in Iran e ora in Libano, affermava il post.
L’ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito il post di Asif “oltraggioso” e una dichiarazione “non tollerabile da parte di alcun governo, soprattutto non da uno che si proclama arbitro neutrale per la pace”.