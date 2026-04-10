L’esercito iraniano afferma che Stati Uniti e Israele non resteranno impuniti

AgenPress. Secondo una dichiarazione rilasciata oggi dal quartier generale, riportata dall’agenzia di stampa statale IRIB, l’esercito iraniano non lascerà impuniti gli Stati Uniti e Israele per l’attacco al suo Paese.

Ciò include, ha affermato l’esercito, il non rinunciare ai suoi legittimi diritti sullo Stretto di Hormuz, sul quale intende mantenere il controllo, secondo quanto riportato dalla testata.

L’esercito ha inoltre affermato che “infliggerà una risposta schiacciante e dolorosa” se Israele continuerà i suoi attacchi contro Hezbollah e il popolo libanese.