type here...

L’esercito iraniano afferma che Stati Uniti e Israele non resteranno impuniti

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Secondo una dichiarazione rilasciata oggi dal quartier generale, riportata dall’agenzia di stampa statale IRIB, l’esercito iraniano non lascerà impuniti gli Stati Uniti e Israele per l’attacco al suo Paese.

Ciò include, ha affermato l’esercito, il non rinunciare ai suoi legittimi diritti sullo Stretto di Hormuz, sul quale intende mantenere il controllo, secondo quanto riportato dalla testata.

L’esercito ha inoltre affermato che “infliggerà una risposta schiacciante e dolorosa” se Israele continuerà i suoi attacchi contro Hezbollah e il popolo libanese.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits