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Starmer definisce “fragile” il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran

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AgenPress. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che la riapertura dello Stretto di Hormuz è fondamentale per rafforzare il “fragile” cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. 

Parlando venerdì prima di lasciare il Qatar dopo una visita di tre giorni nel Golfo, Starmer ha affermato che i leader della regione sono irremovibili sul fatto che “non ci possono essere pedaggi o restrizioni” al traffico commerciale attraverso la via navigabile.

Un funzionario dell’intelligence israeliana ha dichiarato venerdì che l’Iran sta chiedendo il pagamento di pedaggi alle navi che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz. 

Starmer ha anche affermato di aver detto al presidente Donald Trump, durante una telefonata che porre fine al conflitto “deve coinvolgere” i paesi del Golfo confinanti con l’Iran, che “hanno posizioni molto forti sullo Stretto di Hormuz”.  

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