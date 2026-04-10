Trump: “L’Iran è più bravo a gestire i media che diffondono fake news che a combattere”

AgenPress . Il presidente Donald Trump ha attaccato l’esercito iraniano, affermando che il regime di Teheran è “più bravo a gestire i media che diffondono notizie false e le ‘relazioni pubbliche’ che a combattere!”.

«A prima vista, ci dicono che si stanno sbarazzando di tutte le armi nucleari, che non ne hanno più. E poi vanno dalla stampa e dicono: “No, vorremmo arricchire l’uranio”. Quindi lo scopriremo», ha detto Trump a proposito dei negoziati con l’Iran di questo fine settimana, che si terranno sabato in Pakistan.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha annunciato che il vicepresidente JD Vance si recherà in Pakistan questo fine settimana per negoziati sull’Iran. Sarà accompagnato da Steve Witkoff e Jared Kushner. Gli Stati Uniti hanno lanciato l’operazione Epic Fury contro l’Iran il 28 febbraio, nell’ambito dell’obiettivo dell’amministrazione Trump di impedire all’Iran di dotarsi di armi nucleari.