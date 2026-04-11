Colloqui di pace. Trump: “Buona fortuna alla delegazione statunitense. lo Stretto di Hormuz si aprirà automaticamente”

AgenPress. Trump ha augurato buona fortuna alla delegazione statunitense, guidata dal vicepresidente JD Vance, in partenza per il Pakistan, dove si terranno colloqui di pace con l’Iran.

«Vedremo come andrà a finire. Ci sono JD, Steve e Jared. Abbiamo una buona squadra. Vedremo come si svilupperà il tutto», ha detto Trump prima di salire a bordo dell’Air Force One.

Il presidente ha dichiarato che non permetterà all’Iran di imporre un pedaggio nello Stretto di Hormuz. “Si tratta di acque internazionali. Se lo stanno facendo, nessuno lo sa, ma se lo stanno facendo, non lo permetteremo”, ha affermato.

Trump ha aggiunto che lo stretto “si aprirà automaticamente”, nonostante il fatto che un traffico limitato sia riuscito a transitare attraverso l’importante rotta commerciale da quando è stato dichiarato il cessate il fuoco temporaneo all’inizio di questa settimana.

“Lo stretto si aprirà. Se solo lasciassimo lo stretto aperto, altrimenti non ci guadagnerebbero nulla. Quindi lo stretto si aprirà”, ha detto Trump. Ha aggiunto che gli Stati Uniti non utilizzano lo stretto, quindi “altri paesi” “daranno una mano”.

“Non sarà facile. Non lo sarà, direi questo, ma lo apriremo abbastanza presto”, ha detto Trump.

Quando gli è stato chiesto se avesse un piano di riserva nel caso in cui lo stretto non si aprisse, ha risposto: “Non c’è bisogno di un piano di riserva”.