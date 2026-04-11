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Il presidente Mattarella firma la grazia per Nicole Minetti

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AgenPress. Nicole Minetti, condannata in via definitiva per Ruby-bis e per peculato nella “rimborsopoli” lombarda, è stata graziata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Doveva scontare 3 anni e 11 mesi di reclusione. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha dato parere favorevole dopo quello della Procura generale presso la Corte d’Appello di Milano. Sergio Mattarella ha firmato la grazia.

La pena viene così cancellata. Fondamentale è stata la necessità di provvedere a esigenze familiari che devono restare riservate per motivi di privacy.

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