Kamala Harris: “Sto pensando alla candidatura alle presidenziali del 2028”

AgenPress. L‘ex vicepresidente Kamala Harris ha detto che sta valutando seriamente ad una nuova candidatura alla presidenza degli Stati Uniti.

«Potrei. Ci sto pensando», ha detto Kamala Harris le cui dichiarazioni sono state rilasciate durante la convention annuale del National Action Network, dove si sono presentati più di una mezza dozzina di potenziali candidati, nella speranza di conquistare il voto degli elettori afroamericani, che costituiscono uno dei blocchi più influenti del Partito Democratico.

Harris, la prima vicepresidente donna afroamericana degli Stati Uniti e candidata democratica alla presidenza nel 2024, ha ricevuto l’unica standing ovation e ha attirato la folla più numerosa di tutti gli altri potenziali candidati alle elezioni del 2028.

Nei 15 mesi trascorsi dalla fine del suo mandato, Harris ha già ventilato la possibilità di una nuova candidatura alla presidenza. Di recente ha anche lanciato un comitato di azione politica e ha iniziato a viaggiare per gli Stati Uniti per sostenere i Democratici, soprattutto nel Sud.

Tuttavia, alcuni membri del partito hanno spostato la loro attenzione su una nuova generazione di leader democratici, visti i problemi incontrati da Harris nelle ultime elezioni presidenziali.