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“La Cina starebbe preparando una spedizione di armi all’Iran”

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AgenPress. L’intelligence statunitense indica che la Cina si sta preparando a fornire nuovi sistemi di difesa aerea all’Iran entro le prossime settimane, ha riferito la CNN.
Vi sono indicazioni che Pechino stia lavorando per far transitare le spedizioni attraverso paesi terzi al fine di mascherarne l’origine. Si parla di trasferire i sistemi missilistici antiaerei portatili noti come MANPADS, ha riferito la CNN, citando fonti anonime.
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