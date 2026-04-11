L’esercito statunitense inizia a rimuovere le mine dallo Stretto di Hormuz

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno iniziato a inviare attrezzature per sminare lo Stretto di Hormuz.

Trump ha poi confermato l’iniziativa in un post su Truth Social, definendola un favore ai paesi di tutto il mondo, mentre le tensioni con l’Iran continuano. Ha affermato che i colloqui con l’Iran sono iniziati, ma ha aggiunto di non avere “idea” di come andranno, avvertendo che gli Stati Uniti sono pronti a “ripartire da zero” se i negoziati falliscono.

Due cacciatorpediniere lanciamissili della Marina hanno iniziato a “creare le condizioni” per questa missione.

Secondo il Centcom, le navi USS Frank E. Peterson e USS Michael Murphy hanno già operato nel Golfo Persico per contribuire alla bonifica dello stretto dalle mine marine posizionate da Teheran.

“Oggi abbiamo avviato il processo per la creazione di un nuovo corridoio e presto condivideremo questo percorso sicuro con l’industria marittima per favorire la libera circolazione delle merci”, ha dichiarato l’ammiraglio Brad Cooper, comandante del Centcom, nel suo post.