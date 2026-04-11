Trump: “Le petroliere vuote si dirigono verso gli Stati Uniti per fare rifornimento”

AgenPress. Secondo quanto affermato da Trump in un post pubblicato oggi su Truth Social, petroliere vuote si stanno dirigendo verso gli Stati Uniti per fare rifornimento di petrolio e gas americani.

“Un numero enorme di petroliere completamente vuote, alcune delle più grandi al mondo, si stanno dirigendo proprio ora verso gli Stati Uniti per caricarsi del petrolio (e del gas!) migliore e più “pregiato” del mondo”, ha affermato.

La maggior parte del petrolio prodotto negli Stati Uniti viene utilizzata a livello nazionale.

Le dichiarazioni di Trump sono giunte dopo che il presidente aveva accusato l’Iran di aver violato le promesse di cessate il fuoco, gestendo in modo pessimo l’apertura dell’importante rotta commerciale dello Stretto di Hormuz.

Solo poche navi hanno attraversato la via navigabile dall’accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, e i prezzi del petrolio sono nuovamente aumentati.

“Abbiamo più petrolio delle due maggiori economie petrolifere che ci seguono messe insieme, e di qualità superiore”, ha affermato Trump nel post. “Vi stiamo aspettando.”

In un altro post, Trump ha risposto alle notizie sull’impennata dei prezzi dei fertilizzanti, la cui produzione dipende dai derivati ​​del petrolio e del gas.

Ha dichiarato: “Sto monitorando attentamente i prezzi dei fertilizzanti durante la nostra LOTTA PER LA LIBERTÀ in Iran. Gli Stati Uniti non accetteranno speculazioni sui prezzi da parte del monopolio dei fertilizzanti! Agricoltori americani, siamo con voi!”