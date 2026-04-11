Trump: “L’Iran non ha carte in mano con cui negoziare, tranne il controllo dello Stretto di Hormuz”

AgenPress. Donald Trump ha dichiarato che l’Iran “non ha carte in mano” per negoziare, se non attraverso lo Stretto di Hormuz, un punto di transito strategico per il commercio globale di idrocarburi che Teheran ha di fatto bloccato per settimane.

“Gli iraniani non sembrano rendersi conto di non avere carte in mano, se non quella di ricattare il resto del mondo a breve termine usando le rotte marittime internazionali. L’unica ragione per cui sono ancora in vita oggi è per negoziare”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti sul suo social network Truth, prima dell’inizio dei colloqui di pace in Pakistan.