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Ghalibaf: “L’Iran non si piegherà ad alcuna minaccia. Se voi combattete, noi combatteremo”

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AgenPress. L’Iran “non si piegherà ad alcuna minaccia” e ha intrapreso ottime iniziative per dimostrare buona volontà nei colloqui con gli Stati Uniti, che hanno portato a progressi nei negoziati, ha dichiarato il principale negoziatore iraniano Mohammad Baqer Ghalibaf.

Ghalibaf ha sostenuto che le nuove minacce del presidente statunitense Donald Trump non avranno alcun effetto sulla nazione iraniana.

«Se voi combattete, noi combatteremo, e se agite con razionalità, agiremo con razionalità», ha affermato. «Non cederemo a nessuna minaccia; che ci mettano alla prova ancora una volta, così da poter impartire loro una lezione ancora migliore», ha aggiunto Baqer Ghalibaf al suo ritorno a Teheran.

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