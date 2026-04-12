Teheran. Nessuno si aspettava che l’Iran e gli Stati Uniti raggiungessero un accordo nel primo incontro

AgenPress. Teheran ha dichiarato oggi che “nessuno si aspettava” che l’Iran e gli Stati Uniti raggiungessero un accordo nel primo round di negoziati tenutisi in Pakistan.
“Era ovvio fin dall’inizio che non avremmo dovuto aspettarci di raggiungere un accordo in una sola sessione (di negoziati). Nessuno se lo aspettava”, ha dichiarato il portavoce diplomatico iraniano Esmail Baghaei alla televisione di stato iraniana IRIB dopo la notizia del fallimento dei colloqui tra le due parti a Islamabad per porre fine alla guerra in Medio Oriente.
Il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghaei, ha inoltre affermato di essere “fiducioso che i nostri contatti con il Pakistan, così come con gli altri nostri amici nella regione, continueranno”.