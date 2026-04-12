Ungheria al voto, seguita con particolare attenzione da UE, Russia e Stati Uniti

AgenPress. Gli ungheresi voteranno oggi in un’elezione che potrebbe porre fine ai 16 anni di potere del primo ministro Viktor Orban, scuotere la Russia e provocare ripercussioni negli ambienti di destra di tutto l’Occidente, compresa la Casa Bianca del presidente statunitense Donald Trump.

Orbán , nazionalista euroscettico, ha delineato un modello di “democrazia illiberale” che viene considerato un modello da seguire dal movimento Make America Great Again (MAGA) di Trump.

il voto è seguito con grande attenzione, e molti membri dell’UE criticano Orbán, amico del presidente russo Vladimir Putin e stretto alleato di Trump, per quella che definiscono un’erosione dello stato democratico, della libertà di stampa e dei diritti delle minoranze in Ungheria.

A Bruxelles il voto è seguito con grande attenzione, e molti membri dell’UE criticano Orbán, amico del presidente russo Vladimir Putin e stretto alleato di Trump, per quella che definiscono un’erosione dello stato democratico, della libertà di stampa e dei diritti delle minoranze in Ungheria.

Ma molti ungheresi sono sempre più stanchi di Orbán, 62 anni, dopo tre anni di stagnazione economica e di aumento vertiginoso del costo della vita, nonché a seguito delle notizie di oligarchi vicini al governo che accumulano sempre più ricchezze.

Per l’Ucraina, paese confinante a est con l’Ungheria, una sconfitta di Orban potrebbe significare lo sblocco di un prestito dell’Unione Europea di 90 miliardi di euro (105 miliardi di dollari), vitale per lo sforzo bellico di Kiev. Inoltre, priverebbe la Russia del suo più stretto alleato nell’UE.

Orbán ha presentato le elezioni come una scelta tra “guerra e pace”. Durante la campagna elettorale, il governo ha tappezzato il paese di cartelli che avvertivano che il leader di Tisza, Magyar, avrebbe trascinato l’Ungheria nella guerra della Russia contro l’Ucraina, accusa che lui nega con fermezza.