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Elezioni Ungheria: Rojc (Pd), sollievo per democratici e europeisti

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AgenPress. “Per l’Europa è stata l’elezione più importante da decenni, dal punto di vista simbolico ma non solo. Complimenti alle forze che hanno costruito l’alternativa all’autocrazia filoputiniana e filotrumpinana di Fidesz e buon lavoro alla nuova maggioranza che avrà il compito di far ripartire l’Ungheria nell’alveo della Ue. È un sollievo per tutti i sinceri democratici ed europeisti e una sconfitta secca per tutti quei personaggi che sono andati a sostenere Orban. Ora stop al diritto di veto e avanti uniti per riformarci, contare difenderci e crescere”.

Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) commentando l’andamento dello spoglio dei voti in Ungheria, dove il partito Tisza si avvia ad ottenere la maggioranza dei due terzi in Parlamento.

 

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