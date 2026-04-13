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Iran, le restrizioni statunitensi imposte alle navi nello Stretto di Hormuz “equivalgono alla pirateria”

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AgenPress. Un portavoce delle forze armate iraniane ha dichiarato che le restrizioni statunitensi al transito di navi in ​​acque internazionali sono illegali ed “equivalenti alla pirateria”, e ha sottolineato che l’Iran attuerà con fermezza un “meccanismo permanente” per il controllo dello Stretto di Hormuz, in seguito alle minacce statunitensi di bloccarlo.

Ha aggiunto che i porti del Golfo devono essere accessibili a tutti o a nessuno, e ha osservato che nessun porto del Golfo, né quello del Golfo dell’Oman, rimarrà sicuro se i porti iraniani verranno compromessi.

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