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Macron: Francia e Regno Unito organizzeranno congiuntamente una conferenza internazionale sullo Stretto di Hormuz.

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AgenPress. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che il suo Paese, insieme al Regno Unito, organizzerà “nei prossimi giorni” una conferenza con i Paesi pronti a contribuire a una missione multinazionale di mantenimento della pace volta a ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.

Il presidente francese, in un messaggio online, ha affermato che occorre compiere ogni sforzo necessario per raggiungere rapidamente, attraverso la diplomazia, una soluzione stabile e duratura al conflitto in Medio Oriente.

L’obiettivo è anche, secondo il presidente francese, un quadro normativo che permetta a entrambe le parti di vivere in pace e sicurezza. A tal fine, è necessario prendere decisioni efficaci in merito alle attività nucleari e balistiche dell’Iran, nonché alle sue azioni destabilizzanti nella regione, osserva il presidente francese, sottolineando al contempo che bisogna garantire che il Libano ritrovi la via della pace nel rispetto della sua sovranità e integrità territoriale.

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