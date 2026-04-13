Papa: Rojc (Pd), premier ‘italiana e cristiana’ parli chiaro

AgenPress. “La risposta del Papa al presidente Trump esprime alla perfezione l’integrità etica e pastorale di chi per essenza porta la parola della pace. Come invitava Giovanni Paolo all’inizio del suo pontificato, anche Leone dice ‘non abbiamo paura’ e distingue il piano della politica dalla missione apostolica del Pontefice.

La violenta intromissione del presidente Usa nelle prerogative del capo della Chiesa cattolica ha tutte le caratteristiche di un rinascente e pericoloso cesaropapismo, confermato dalle blasfeme immagini di Trump in vesti di Gesù. La premier ‘italiana e cristiana’ parli chiaro, senza ritardi né esitazioni”.

Così la senatrice Tatjana Rojc (Pd), dopo l’attacco del presidente Usa Donald J. Trump a Papa Leone XIV.