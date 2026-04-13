type here...

Papa: Rojc (Pd), premier ‘italiana e cristiana’ parli chiaro

Politica
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “La risposta del Papa al presidente Trump esprime alla perfezione l’integrità etica e pastorale di chi per essenza porta la parola della pace. Come invitava Giovanni Paolo all’inizio del suo pontificato, anche Leone dice ‘non abbiamo paura’ e distingue il piano della politica dalla missione apostolica del Pontefice.

La violenta intromissione del presidente Usa nelle prerogative del capo della Chiesa cattolica ha tutte le caratteristiche di un rinascente e pericoloso cesaropapismo, confermato dalle blasfeme immagini di Trump in vesti di Gesù. La premier ‘italiana e cristiana’ parli chiaro, senza ritardi né esitazioni”.

Così la senatrice Tatjana Rojc (Pd), dopo l’attacco del presidente Usa Donald J. Trump a Papa Leone XIV.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits