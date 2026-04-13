Trump e l’immagine “sacra”: “Fake news dei media. Sono ritratto come un medico che fa del bene agli altri”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna al centro delle polemiche mediatiche, questa volta per un’immagine controversa apparsa e poi rapidamente rimossa dal suo social Truth Social. Nella foto, diventata virale in poche ore, Trump veniva raffigurato con sembianze simili a quelle di Gesù, nell’atto di benedire un’altra persona.

Secondo numerosi osservatori e utenti online, l’immagine sarebbe stata pubblicata direttamente sul suo profilo ufficiale, salvo poi scomparire senza spiegazioni. Tuttavia, il diretto interessato ha respinto con decisione ogni accusa, definendo la vicenda una costruzione dei media.

Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, Trump ha liquidato la questione con fermezza: “È un’invenzione dei media fake news”. Il presidente ha poi aggiunto una propria interpretazione dell’immagine: “Sono ritratto come un medico che fa del bene agli altri”, sottolineando come il messaggio, a suo dire, sia stato travisato.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra Trump e i principali organi di informazione, da tempo accusati dall’ex presidente di diffondere notizie distorte o manipolate. Non è la prima volta che contenuti visivi legati alla sua figura generano dibattito, soprattutto quando toccano temi religiosi o simbolici.

Resta però poco chiaro chi abbia effettivamente creato e diffuso l’immagine originale, e se essa sia stata davvero pubblicata ufficialmente o rilanciata da terze parti. Nel frattempo, il caso continua ad alimentare discussioni online, tra chi parla di propaganda e chi invece di una nuova polemica costruita ad arte.

Ancora una volta, la linea di confine tra comunicazione politica, satira e disinformazione si dimostra sottile, lasciando spazio a interpretazioni divergenti e a un acceso confronto pubblico.