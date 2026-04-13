Trump: “La Marina degli Stati Uniti bloccherà tutte le navi che tenteranno di entrare o uscire dallo Stretto di Hormuz”

AgenPress. Il prezzo del petrolio è schizzato alle stelle domenica sera dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero bloccato lo Stretto di Hormuz in seguito al fallimento dei colloqui di pace con l’Iran.

Il prezzo del petrolio greggio statunitense è schizzato dell’8%, superando i 104 dollari al barile. Il petrolio Brent internazionale ha registrato un balzo di oltre il 7%, arrivando a 103 dollari al barile. Anche i prezzi all’ingrosso del gas hanno subito un’impennata del 6%, mentre il gasolio da riscaldamento, indicatore indiretto dei prezzi del carburante per aerei, è aumentato del 10% nelle prime fasi di contrattazione.

“Con effetto immediato, la Marina degli Stati Uniti, la migliore del mondo, inizierà il processo di BLOCCO di tutte le navi che tenteranno di entrare o uscire dallo Stretto di Hormuz”, ha dichiarato Trump su Truth Social. “Ho anche dato istruzioni alla nostra Marina di individuare e intercettare ogni imbarcazione nelle acque internazionali che abbia pagato un pedaggio all’Iran”, ha aggiunto Trump nel post.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti sembra aver chiarito le dichiarazioni di Trump, affermando in un comunicato che il blocco avrebbe interessato solo “il traffico marittimo in entrata e in uscita dai porti iraniani”. Il comunicato aggiungeva che le forze statunitensi “non ostacoleranno la libertà di navigazione delle navi che transitano nello Stretto di Hormuz da e verso porti non iraniani”.

Il Comando Centrale ha dichiarato che il blocco non è iniziato immediatamente, come affermato da Trump, ma che entrerà in vigore alle ore 16.00 di lunedì.