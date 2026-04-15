Fondo Monetario Internazionale: “L’economia globale si trova sull’orlo della recessione”

AgenPress. Il Fondo Monetario Internazionale ha ridotto le sue previsioni di crescita a causa dell’impennata dei prezzi dell’energia dovuta alla guerra in Medio Oriente, ma ha affermato che il mondo si sta già dirigendo verso uno scenario più avverso con una crescita molto più debole, mentre continuano le interruzioni del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz.

Secondo le previsioni più pessimistiche del FMI, l’economia globale si trova sull’orlo della recessione, con prezzi del petrolio che si attesteranno in media a 110 dollari al barile nel 2026 e a 125 dollari nel 2027.

Il FMI ha scelto lo scenario più favorevole per le sue “previsioni di riferimento” del World Economic Outlook, che ipotizza un conflitto di breve durata e una normalizzazione dei prezzi del petrolio nella seconda metà del 2026, con una media di 82 dollari al barile per l’anno, ben al di sotto del prezzo di riferimento dei futures del greggio Brent di martedì, pari a circa 96 dollari.