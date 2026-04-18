Australia e Giappone firmano i contratti per avviare un accordo da 7 miliardi di dollari per la fornitura di navi da guerra

AgenPress. L’Australia e il Giappone hanno firmato i contratti che danno il via al loro storico accordo da 10 miliardi di dollari australiani (7 miliardi di dollari USA) per la fornitura di navi da guerra all’Australia, la vendita militare più importante di Tokyo da quando è terminato il divieto di esportazione di armi nel 2014.

Sono stati firmati i contratti per le prime tre fregate, che saranno costruite in Giappone, prima che si passi alla costruzione a terra presso il cantiere navale Henderson vicino a Perth, nell’Australia Occidentale.

L’Australia prevede di schierare le navi, progettate per dare la caccia ai sottomarini, colpire navi di superficie e fornire difesa aerea, per difendere le rotte commerciali marittime cruciali e le sue vie di accesso settentrionali negli oceani Indiano e Pacifico, dove la presenza militare cinese si sta espandendo.