Beshear (governatore democratico del Kentucky): “Trump a messo a rischio vite americane”

“Sta scatenando nuove guerre e sta mettendo a rischio vite americane. Il Kentucky ha già perso due dei nostri figli e figlie la scorsa settimana”, ha detto Beshear.

“Ha minacciato di porre fine a una civiltà: gente, questo non è solo anti-americano. È pura follia. E sapete come ha fatto dopo? Ha attaccato il Papa e poi ha creato un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae come Gesù Cristo.”