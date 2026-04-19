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Beshear (governatore democratico del Kentucky): “Trump a messo a rischio vite americane”

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AgenPress. Il governatore democratico del Kentucky, Andy Beshear, ha attaccato duramente il presidente Donald Trump per aver “iniziato nuove guerre” e “messo a rischio vite americane”.

“Sta scatenando nuove guerre e sta mettendo a rischio vite americane. Il Kentucky ha già perso due dei nostri figli e figlie la scorsa settimana”, ha detto Beshear.

“Ha minacciato di porre fine a una civiltà: gente, questo non è solo anti-americano. È pura follia. E sapete come ha fatto dopo? Ha attaccato il Papa e poi ha creato un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae come Gesù Cristo.”

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