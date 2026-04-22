Scandalo escort a Milano, coinvolti decine di calciatori di Serie A: il lato oscuro delle “serate dopopartita”

AgenPress. Milano torna al centro delle cronache per un’inchiesta che intreccia lusso, nightlife e calcio professionistico. Al centro delle indagini, un presunto giro di escort di alto livello legato all’organizzazione di eventi esclusivi frequentati anche da calciatori di Serie A.

Secondo quanto emerso dalle carte dell’inchiesta, i protagonisti non sarebbero pochi casi isolati: si parla infatti di circa 50–70 giocatori, provenienti da diverse squadre del massimo campionato italiano. Tra i club citati compaiono Inter, Milan, Juventus, Sassuolo e Verona, oltre ad altre realtà della Serie A.

Il sistema ricostruito dagli investigatori ruotava attorno a pacchetti esclusivi post-partita, pensati per una clientela selezionata. Le serate iniziavano in locali di lusso della movida milanese e proseguivano in hotel di alto livello, dove — secondo l’accusa — venivano messe a disposizione escort.

Non si trattava di incontri improvvisati, ma di eventi organizzati nei dettagli, con costi elevati e accesso riservato. Un vero e proprio circuito parallelo, costruito attorno a figure ben introdotte nel mondo dello spettacolo e dello sport.

Un punto chiave dell’inchiesta riguarda la posizione dei giocatori coinvolti. I calciatori risultano clienti e non indagati, poiché in Italia il ricorso a escort non costituisce reato. Per questo motivo, nelle carte ufficiali molti nomi sono stati oscurati.

Resta però il peso mediatico e reputazionale della vicenda: la presenza di così tanti atleti di alto livello in un contesto simile solleva interrogativi sull’ambiente che circonda il calcio professionistico, soprattutto lontano dai riflettori del campo.

L’indagine ha già portato a diversi arresti tra gli organizzatori e al sequestro di ingenti somme di denaro, segno di un’attività economicamente rilevante. Gli inquirenti stanno ora approfondendo la rete di contatti e il ruolo di eventuali intermediari.

Al di là degli aspetti penali, la vicenda rischia di trasformarsi in un duro colpo per l’immagine della Serie A. Il coinvolgimento trasversale di giocatori appartenenti a più squadre — dalle big alle realtà di provincia — suggerisce un fenomeno diffuso, e non limitato a pochi episodi isolati.

Il calcio italiano si trova così, ancora una volta, a fare i conti con ciò che accade fuori dal terreno di gioco. E mentre l’inchiesta prosegue, resta aperta una domanda: quanto incide davvero questo tipo di contesto sulla professionalità e sulla credibilità dello sport più seguito del Paese?