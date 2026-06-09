In arrivo 354 nuovi Magistrati. Nordio ha firmato il decreto di assegnazione delle sedi

AgenPress. A breve 354 nuovi magistrati al lavoro negli uffici giudiziari, per assicurare una sempre più efficace risposta di giustizia ai cittadini.
Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato oggi il decreto con cui vengono assegnati alle rispettive sedi di appartenenza i neo-magistrati, vincitori del concorso bandito con D.M. del 18 ottobre 2022, che hanno terminato il periodo di 12 mesi di tirocinio.
Al provvedimento, già registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio, seguono da oggi le lettere di convocazione. I nuovi magistrati raggiungeranno le loro sedi di servizio entro il 19 giugno, andando così a colmare le carenze di organico della magistratura ordinaria, in linea con gli obiettivi di Governo più volte ribaditi dal ministro Nordio.
“Per la prima volta nella storia della Repubblica, colmeremo i vuoti dell’organico della magistratura. Con l’entrata di nuovi 1600 magistrati, entro la fine dell’anno, sistemeremo gli organici di tutti i palazzi di giustizia”. Così il Guardasigilli Carlo Nordio.
Magistrati assegnati per Regione:
Abruzzo 3
Basilicata 5
Calabria 37
Campania 42
Emilia-Romagna 16
Friuli-Venezia Giulia 8
Lazio 20
Liguria 6
Lombardia 49
Marche 4
Molise 2
Piemonte 31
Puglia 27
Sardegna 11
Sicilia 44
Toscana 20
Trento Alto Adige 2
Umbria 7
Val D’Aosta 1
Veneto 19