Ronzulli: “Governo stabile, le divisioni sono una narrativa. Forza Italia ha ancora molto da fare”

Vicepresidente del Senato: “Sul referendum avremmo voluto più partecipazione ma non cambia la tenuta della maggioranza. Milano? Serve presto un candidato forte e credibile”

AgenPress. “In un contesto internazionale complesso non possiamo permetterci un governo debole. L’Italia oggi si sta ritagliando un ruolo da protagonista e la vera discriminante è la credibilità. Credo che l’attuale governo abbia fatto, sotto questo punto di vista, un passo in avanti”.

È quanto dichiarato dalla vicepresidente del Senato Licia Ronzulli intervenendo alla XXVIII edizione di Futuro Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline di Milano dal titolo “Prospettive in bilico” in corso presso Assolombarda.

Ronzulli respinge le ricostruzioni su una maggioranza in difficoltà: “È una forzatura. La tenuta politica si misura sulla capacità di arrivare a una sintesi. Io vedo un governo che discute, anche animatamente, ma che alla fine trova sempre una posizione comune. La forza della coalizione sta proprio nella capacità di fare sintesi e continuare a governare”. La vicepresidente del Senato ha poi minimizzato le polemiche legate al Ministero della Cultura: “È un problema interno al ministero e di staff, non riguarda la linea politica del governo. Spero venga risolto il prima possibile, ma non incide sull’azione dell’esecutivo”.

Sul referendum, Ronzulli ammette che il centrodestra avrebbe voluto una maggiore partecipazione: “Avremmo preferito un maggiore appoggio dei cittadini, ma questo non inficia in alcun modo la maggioranza. La valutazione complessiva dell’operato del governo è un’altra cosa”.

Parlando di Forza Italia, Ronzulli ha rivendicato il ruolo del partito all’interno della coalizione: “Forza Italia non è un partito nostalgico, ma una forza politica che ha ancora tanto da dare. C’è uno spazio di equilibrio importante e i cambiamenti interni di questi mesi rappresentano un’accelerazione dell’azione politica del partito, con l’obiettivo di renderlo ancora più incisivo”.

Secondo la senatrice, il compito di Forza Italia è “intercettare i bisogni reali dei cittadini e continuare a essere una forza di equilibrio senza rinunciare alla propria identità”. Sul congresso lombardo, Ronzulli ha aggiunto: “Non siamo il partito delle tessere e non vorrei che lo diventassimo. Ai cittadini interessano le risposte concrete, non le dinamiche interne”.

La vicepresidente del Senato ha inoltre escluso tensioni con la Lega dopo l’incontro tra Marina Berlusconi e Luca Zaia: “Nessuno sgambetto alla Lega. È giusto ascoltare voci diverse e confrontarsi anche sul futuro del Paese”.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche di energia e nucleare. Ronzulli ha confermato l’impegno della maggioranza per accelerare il percorso della legge sul nucleare di nuova generazione: “È fondamentale per garantire indipendenza energetica all’Italia, soprattutto dopo le crisi internazionali che hanno penalizzato famiglie e imprese”.

Ampio spazio anche al futuro politico di Milano. “Milano è storicamente la città del riformismo ed è evidente che oggi quell’area sia frammentata, ma uno spazio politico reale esiste e le convergenze sono possibili”, ha spiegato Ronzulli, aprendo al dialogo con altre forze moderate, compresa Azione.

Per le prossime elezioni comunali, la vicepresidente del Senato chiede tempi rapidi: “È una questione di rispetto verso i cittadini milanesi. Serve un candidato forte, riconoscibile, con un programma e una squadra, non soltanto un nome o una fotografia”.

Tra i nomi circolati per la corsa a Palazzo Marino, Ronzulli cita Maurizio Lupi, definito “un politico di lungo corso che ha avuto visione”, ma anche Alessandro Spada, “una figura che i milanesi hanno imparato a conoscere”. Più prudente invece sul fronte civico: “Essere un bravo imprenditore non significa automaticamente essere un bravo amministratore”.

Infine, sulle ipotesi di una sua candidatura a sindaco di Milano, Ronzulli frena: “Ogni politico deve mettersi a disposizione del partito, ma in questo momento non vedo possibile una mia candidatura”.