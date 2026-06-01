2 giugno 2026. Dall’Alba della Repubblica alla responsabilità del futuro

Repubblica non è soltanto la celebrazione di una data fondamentale della nostra storia nazionale. È, prima di tutto, un momento di riflessione sul significato della scelta compiuta dagli italiani il 2 giugno 1946 e sul patrimonio di valori che quella decisione ha consegnato alle generazioni successive

AgenPress. Ottant’anni fa il popolo italiano, uscito dalle ferite della guerra e della dittatura, decise di affidare il proprio futuro alla democrazia, alla libertà e alla partecipazione. Nacque così la Repubblica, fondata sulla sovranità popolare e destinata a trovare nella Costituzione il proprio riferimento morale e giuridico.

La Repubblica non è soltanto una forma di Stato. È una comunità di cittadini che si riconoscono in principi condivisi: la dignità della persona, l’uguaglianza, la solidarietà, il lavoro, il rispetto delle istituzioni, la tutela dei diritti e l’assunzione dei doveri che rendono possibile la convivenza civile.

Per questo motivo la memoria del 2 giugno non può ridursi a una semplice commemorazione. La memoria è un esercizio di responsabilità. Ricordare significa comprendere il valore delle conquiste democratiche e riconoscere che nessuna libertà può essere considerata definitivamente acquisita. Ogni generazione è chiamata a custodire e rafforzare i principi che ha ricevuto in eredità.

La storia della nascita della Repubblica ci insegna inoltre che la democrazia italiana è stata costruita attraverso il confronto, ma anche attraverso la capacità di convergere sul bene comune. Le differenze politiche, culturali e ideali non impedirono ai protagonisti della stagione costituente di condividere una medesima responsabilità verso il Paese: la ricostruzione morale, civile ed economica dell’Italia. La forza della Repubblica non risiede nell’assenza di differenze, ma nella capacità di trasformarle in una ricchezza al servizio dell’interesse generale. È una lezione che conserva oggi tutta la sua attualità.

La Costituzione repubblicana rappresenta il cuore di questa eredità. Non è soltanto un testo giuridico, ma il patto civile che tiene unita la comunità nazionale. In essa trovano fondamento i diritti, le libertà e le garanzie che consentono a ogni cittadino di partecipare alla vita democratica del Paese. Difenderne i valori significa difendere la qualità della nostra democrazia.

La democrazia, infatti, non è una conquista irreversibile. Richiede attenzione, partecipazione e manutenzione quotidiana. Richiede cittadini consapevoli, istituzioni credibili e una cultura della responsabilità che sappia anteporre l’interesse generale alle divisioni e agli egoismi.

In questa prospettiva assume particolare importanza il ruolo della scuola, dell’università, della cultura e della formazione civica. La conoscenza della storia repubblicana e dei principi costituzionali costituisce la premessa indispensabile per formare cittadini consapevoli, capaci di affrontare con responsabilità le sfide del presente e del futuro.

La Fondazione Insigniti OMRI ha scelto di dedicare il progetto nazionale “80 anni – L’Alba della Repubblica” proprio ai giovani, nella convinzione che la migliore celebrazione della Repubblica consista nel trasmetterne il significato alle nuove generazioni. Parlare ai ragazzi di Costituzione significa parlare di libertà, merito, legalità, partecipazione, rispetto delle differenze e senso del bene comune.

Non è un caso che anche le celebrazioni dell’80° anniversario della Repubblica abbiano posto al centro le nuove generazioni. Il dialogo promosso dal Presidente della Repubblica con centinaia di giovani provenienti da tutta Italia richiama una verità fondamentale: il futuro della Repubblica dipende dalla capacità di coinvolgere ragazze e ragazzi nella vita democratica, rendendoli protagonisti della conoscenza della Costituzione, della partecipazione civica e della costruzione del bene comune. Nessuna eredità democratica può sopravvivere senza il passaggio di testimone tra generazioni.

Assume perciò un significato particolare la scelta di celebrare questo anniversario portando simbolicamente le istituzioni nelle piazze e favorendo l’incontro diretto con i cittadini. La Repubblica vive nelle sue istituzioni, ma trova la sua forza più autentica nel rapporto di fiducia con la comunità nazionale. Le formalità delle istituzioni e la partecipazione popolare non sono realtà contrapposte: rappresentano, al contrario, due dimensioni complementari della stessa democrazia.

La Repubblica italiana è cresciuta in questi ottant’anni all’interno di un contesto europeo che ha garantito pace, cooperazione e sviluppo. Oggi più che mai il futuro dell’Italia è legato alla capacità di rafforzare i valori democratici, lo Stato di diritto e la coesione sociale in un quadro europeo sempre più interconnesso. In un tempo segnato da conflitti, tensioni internazionali e profonde trasformazioni economiche e tecnologiche, il contributo dell’Italia alla costruzione di un’Europa più forte, più unita e più solidale rappresenta una responsabilità che discende direttamente dall’eredità della nostra storia repubblicana.

A ottant’anni dalla nascita della Repubblica, il messaggio che ci consegna il 2 giugno rimane straordinariamente attuale. La memoria del passato deve trasformarsi in progetto per il futuro. Celebrare la Repubblica significa rinnovare l’impegno a costruire una società più giusta, più inclusiva, più responsabile e più consapevole del proprio ruolo nel mondo.

Ottant’anni fa gli italiani seppero guardare oltre le divisioni e scegliere il futuro. Oggi siamo chiamati allo stesso esercizio di responsabilità. Dall’Alba della Repubblica alla costruzione dell’Italia di domani, il filo che unisce le generazioni è la fiducia nelle istituzioni democratiche, nella Costituzione e nella capacità del nostro Paese di affrontare le sfide della storia senza smarrire i propri valori fondamentali.

La Repubblica vive ogni giorno nelle istituzioni, ma soprattutto nella coscienza civica dei suoi cittadini. È questo il lascito più prezioso della generazione che nel 1946 scelse la libertà e la democrazia. Ed è questo il compito che spetta a noi onorare e consegnare alle generazioni che verranno.

Lo scrive il Prefetto Francesco Tagliente Presidente della Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana sul sito della Fondazione.