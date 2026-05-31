250° compleanno dell’America. Numersi artisti si sono ritirati dal previsto concerto. Trump: “Cantanti strapagati che nessuno vuole ascoltare”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha ventilato l’idea di organizzare un grande raduno MAGA per commemorare il 250° anniversario della nazione, dopo che numerosi artisti si sono ritirati da un concerto previsto per quest’estate.

In un lungo post su Truth Social, Trump ha suggerito di cancellare i concerti del Freedom 250 previsti alla Great American State Fair. Ha anche attaccato un giudice federale che venerdì ha ordinato la rimozione del suo nome dal Kennedy Center for the Performing Arts.

“Dovremmo organizzare un gigantesco raduno “Make America Great Again”, per 250 persone, invece di avere cantanti strapagati che nessuno vuole ascoltare, la cui musica è noiosa e che non fanno altro che lamentarsi”, ha scritto Trump.

“Cancellatelo, proprio come ho cancellato il mio coinvolgimento con il Kennedy Center, una struttura fatiscente e pericolosa, perché un giudice federale corrotto e in conflitto di interessi ha detto che non avrei dovuto essere autorizzato a spendere il mio tempo e il mio denaro per RENDERE IL CENTRO DI NUOVO GRANDE, anzi, molto più grande di quanto non lo sia mai stato prima!” ha continuato.

All’inizio di questa settimana, gli organizzatori di Freedom 250 hanno pubblicato un elenco di artisti che avrebbero dovuto esibirsi all’evento, ma diversi di loro si sono poi ritirati, tra cui Martina McBride , Bret Michaels, Young MC, Morris Day and The Time e C+C Music Factory.