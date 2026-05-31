Le forze israeliane conquistano un sito strategico in Libano, segnando la più profonda incursione di Israele nel Paese negli ultimi 26 anni

AgenPress. Le forze israeliane hanno attraversato il fiume Litani e conquistato un sito strategico in Libano , ha dichiarato domenica il ministro della Difesa libanese, segnando la più profonda incursione di Israele nel Paese negli ultimi 26 anni.

La conquista di Beaufort Ridge, sito di un castello medievale, giunge dopo giorni di intensi combattimenti nel Libano meridionale e dopo che il Primo Ministro Benjamin Netanyahu aveva dichiarato di voler “intensificare le operazioni” nel Paese, nonostante il cessate il fuoco nominale entrato in vigore ad aprile.

E questo passo avanti giunge nonostante le speranze di un piano mediato dagli Stati Uniti per forgiare la pace tra i due Paesi, mentre funzionari israeliani e libanesi si sono incontrati venerdì a Washington per discutere l’attuazione del cessate il fuoco, che Israele e il gruppo militante Hezbollah, sostenuto dall’Iran, si accusano reciprocamente di aver violato.

“La bandiera israeliana sventola di nuovo sulle cime che sovrastano le comunità della Galilea”, ha dichiarato domenica il ministro della Difesa Israel Katz in un discorso. Ha aggiunto che i soldati che hanno catturato Beaufort “rimarranno lì come parte della zona di sicurezza in Libano”.

“La campagna non è ancora finita”, ha aggiunto su X, affermando che Israele è determinato a “schiacciare” Hezbollah, che storicamente ha operato nel Libano meridionale, vicino al confine con Israele settentrionale.

Il portavoce arabo dell’esercito israeliano, Avichay Adraee, ha pubblicato su X una fotografia che mostra soldati israeliani che camminano fuori dal castello di Beaufort Ridge, precedentemente conquistato dalle truppe israeliane nel 1982 durante la seconda invasione del Libano. Il sito è rimasto sotto il controllo israeliano fino al ritiro dal Libano nel 2000.

L’UNESCO, l’agenzia culturale delle Nazioni Unite, aveva dichiarato, prima della conquista del sito, di essere “profondamente allarmata” dagli attacchi israeliani nei pressi del Castello di Beaufort, che gode di uno status di protezione provvisoria. Tali siti dovrebbero ricevere “il massimo livello di protezione legale contro attacchi e utilizzi a fini militari”, ha affermato l’organizzazione.

L’attraversamento del fiume Litani e la conquista di Beaufort Ridge segnano una grave escalation nel conflitto in corso.

Israele “non avrà mai né stabilità né sicurezza, a prescindere da quanto sia ampia la sua autoproclamata zona di sicurezza”, ha affermato. “Hezbollah continuerà a molestare e ad attaccare non solo le forze israeliane in Libano, ma anche gli insediamenti israeliani, per dimostrare a Israele che, pur avendo la capacità militare, non avrà la sicurezza promessa dal governo”.