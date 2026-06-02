Romamo (NM) ‘80 anni della nostra Repubblica. Un traguardo che deve unirci e rendere orgogliosi’

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AgenPress. ‘Che il 2 giugno 2026 sia la festa di tutti. Un traguardo per tutte le donne e gli uomini che credono nella democrazia e nella libertà. Un giorno in cui si possa essere tutti uniti nei valori fondativi e nel riconoscimento e nel rispetto delle differenze politiche che sono l’essenza del confronto democratico. Il nostro Paese sia consapevole del proprio ruolo nel mondo e della responsabilità che si deve alla nostra storia, tradizione e cultura. Buona Repubblica a tutti’.

On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.

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