Moldavia. Il Museo Nazionale di Storia di Chișinău illuminato con il Tricolore italiano

AgenPress. In occasione della Festa della Repubblica italiana del 2 giugno, la Moldavia ha reso omaggio all’Italia illuminando il Museo Nazionale di Storia di Chișinău con i colori del Tricolore.

L’iniziativa è stata promossa dalla presidente moldava Maia Sandu e, secondo quanto sottolineato dalle autorità di Chișinău, rappresenta un gesto simbolico che testimonia «il profondo affetto per l’Italia» e «la grande considerazione» nei confronti del nostro Paese.

Il tributo richiama non solo i rapporti diplomatici tra Italia e Moldavia, ma anche i legami storici, culturali e umani che uniscono le due nazioni. Le autorità moldave hanno evidenziato come il gesto celebri «le nostre radici storiche comuni» e lo «stretto dialogo e l’amicizia che continuiamo a costruire insieme».

L’illuminazione del museo con il verde, il bianco e il rosso assume un significato particolare anche alla luce della numerosa comunità moldava presente in Italia e delle intense relazioni economiche, culturali e istituzionali tra i due Paesi.

Il 2 giugno, anniversario del referendum del 1946 che sancì la nascita della Repubblica italiana, viene celebrato ogni anno come una delle principali festività nazionali italiane. Il gesto di Chișinău si inserisce tra le iniziative internazionali di amicizia e vicinanza dedicate all’Italia in questa ricorrenza.