L’Ucraina colpisce un terminal petrolifero di San Pietroburgo

AgenPress. Stamattina il terminal petrolifero di San Pietroburgo, nell’oblast’ di Leningrado, in Russia, è stato preso di mira da un raid ucraino che ha causato incendi ed esplosioni

L’attacco è coinciso con l’inizio del “Forum economico internazionale di San Pietroburgo 2026″ , una conferenza annuale di leader aziendali e funzionari governativi ospitata dal presidente russo Vladimir Putin.

Gli abitanti di San Pietroburgo hanno pubblicato foto e video di forti esplosioni e di un vasto incendio mentre la città veniva attaccata da droni ucraini. Le immagini mostrano fumo nero che si alza sopra il terminal petrolifero di San Pietroburgo.

Un’analisi condotta dal canale di notizie indipendente russo Astra, attivo su Telegram, ha affermato che alcuni droni hanno colpito il terminal petrolifero di San Pietroburgo, provocando un incendio.

Il terminal petrolifero, situato sul Golfo di Finlandia presso il Grande Porto di San Pietroburgo, è uno dei più grandi impianti di stoccaggio ed esportazione di carburante della Russia. Riceve e spedisce prodotti petroliferi via fiume, ferrovia e su strada, e vanta un volume di movimentazione stimato di 12,5 milioni di tonnellate all’anno.

A causa dell’attentato, i voli all’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo hanno subito interruzioni: quasi 30 voli hanno subito ritardi superiori alle due ore e altri nove sono stati dirottati verso altri aeroporti, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale russa TASS.