Confcommercio. Meloni: “Ho apprezzato moltissimo l’espressione che ha usato il presidente Sangalli quando faceva riferimento al Sense of Italy”

AgenPress. Questa presenza capillare sul territorio rappresenta l’ossatura dell’economia di vicinato, indispensabile per comporre quello che Il sociologo americano Robert Putnam ha descritto come “capitale sociale”, un patrimonio intangibile ma allo stesso tempo estremamente concreto, che le istituzioni a ogni livello non hanno semplicemente il dovere di proteggere ma hanno la responsabilità di tramandare. Perché difendere il commercio di vicinato significa difendere molto di più che un settore economico, significa difendere relazioni, identità, qualità della vita per le nostre comunità.

Anche per questo, per ricordare l’attività del Governo, abbiamo per esempio istituito l’Albo nazionale dell’attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, con l’obiettivo di valorizzare e tutelare le attività storiche, riconoscerne il valore culturale, il valore commerciale, il valore sociale. Non abbiamo avuto dubbio su questa necessità dall’inizio del nostro mandato. Sostenere le imprese del terziario di mercato significa in buona sostanza difendere noi stessi, custodire quello che ci identifica, che ci caratterizza, che racconta al mondo cosa significhi essere italiani. Io ho apprezzato moltissimo l’espressione che ha usato il presidente Sangalli quando faceva riferimento al “Sense of Italy”.

Farò mia questa espressione perché credo che sintetizzi perfettamente quello che ruota attorno al nostro marchio e che il nostro marchio è capace di esprimere e quindi se vogliamo il senso stesso del successo dei nostri prodotti. E quel senso è che i nostri prodotti raccontano, rappresentano, portano con loro, molto più di quello che sono. Portano con loro un’identità, uno stile di vita, un fascino, un patrimonio immateriale che solamente quello che è prodotto in Italia e da italiani può vantare, che nessun altro può replicare, che nessuna piattaforma può importare a basso costo, che non si può delocalizzare. Esiste solo da noi, esiste solo con noi. È il senso del nostro successo. E voi siete da sempre tra i più capaci animatori e innovatori di questa esperienza d’Italia, che è sempre più desiderata nel mondo, che custodisce un potenziale, dal mio punto di vista – nonostante sia straordinario – ancora non totalmente espresso.