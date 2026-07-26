Coloni incendiano due moschee in Cisgiordania, 80 palestinesi arrestati nei raid israeliani

AgenPress. Nuove tensioni nei Territori palestinesi occupati. Secondo quanto riportato da Al Jazeera e da media palestinesi, coloni israeliani avrebbero incendiato due moschee in Cisgiordania, mentre l’esercito israeliano ha condotto una vasta operazione di sicurezza arrestando circa 80 palestinesi in diverse località del territorio.

Tra gli edifici di culto colpiti figura la moschea di al-Rahma, nella città di Qusra, a sud di Nablus. Al Jazeera ha diffuso video, definiti “verificati”, che mostrerebbero le fiamme avvolgere l’edificio.

Anche il Centro di Informazione Palestinese, citando fonti locali, sostiene che l’incendio sia stato appiccato da coloni israeliani. Al momento non risultano conferme ufficiali da parte delle autorità israeliane sulle responsabilità dell’accaduto.

Parallelamente, le forze israeliane hanno effettuato una serie di blitz in varie aree della Cisgiordania, durante i quali sarebbero stati arrestati circa 80 palestinesi, secondo quanto riferito dai media.

L’episodio si inserisce in un contesto di forte escalation delle violenze in Cisgiordania, dove continuano a susseguirsi raid militari, scontri armati e attacchi attribuiti sia ai coloni israeliani sia ai gruppi palestinesi.

Le informazioni disponibili provengono principalmente da fonti palestinesi e da Al Jazeera e non sono state finora confermate in modo indipendente da tutte le parti coinvolte.