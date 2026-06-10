Previsioni Meteo dell’11 Giugno 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 11 Giugno 2026.

AL NORD – Al mattino nuvolosità irregolare su Triveneto, Emilia Romagna e Liguria, con isolati piovaschi sulle coste Adriatiche. Maggiore variabilità su Friuli Venezia-Giulia e Veneto con possibili brevi rovesci nel pomeriggio. In serata e in nottata tempo in miglioramento con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

AL CENTRO – Al mattino velature in transito con isolati piovaschi sulle coste Marchigiane. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Marche e Abruzzo con rovesci sparsi. Tempo nuovamente stabile in serata con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Possibili brevi rovesci pomeridiani su Puglia e Basilicata, tempo invariato altrove. Tempo nuovamente stabile a seguire con ampie schiarite nel corso delle ore notturne.

Temperature minime in calo al centro-nord e sulla Sardegna, stabili o in lieve rialzo al sud. Massime in generale diminuzione, salvo un rialzo su Alpi e Prealpi.