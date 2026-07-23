Previsioni Meteo del 24 luglio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 24 luglio 2026.

AL NORD – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche addensamento sulle Alpi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche velatura in transito.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino nuvolosità in transito tra Puglia, Basilicata e Calabria con dei piovaschi sulla Puglia centro-meridionale. Al pomeriggio locali acquazzoni nelle zone interne di Basilicata e Calabria, soleggiato altrove. Tra la serata e la notte tempo in generale miglioramento con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in generale lieve diminuzione su tutta la Penisola.