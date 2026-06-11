Previsioni Meteo del 12 Giugno 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 12 Giugno 2026.

AL NORD – Al mattino tempo per lo più stabile su tutte le regioni ma con molte velature in transito, maggiori addensamenti sulle Alpi centro-orientali con locali piovaschi. Al pomeriggio ancora addensamenti sulle Alpi centro-orientali con locali piogge, soleggiato sul resto del Nord. In serata e in nottata tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con il transito di velature. Al pomeriggio attesi cieli soleggiati su tutti i settori. Tra la serata e la notte non sono attese particolari variazioni con tempo asciutto e prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino stabilità diffusa al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne tra Calabria e Sicilia, con possibili acquazzoni o temporali sui rilievi calabri, per lo più soleggiato altrove. In serata torna il tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in calo al Sud e sulla Sicilia.